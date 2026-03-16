Celebrati i funerali di Bruno Contrada a Palermo

PALERMO, 16 MAR - Si stanno svolgendo nella chiesa di S. Tommaso D'Aquino, i funerali di Bruno Contrada, dirigente della polizia di Stato ed ex numero tre del Sisde, deceduto a 95 anni, giovedì scorso a Palermo. Un centinaio di persone, tra cui vecchi colleghi e familiari, stanno partecipando alle esequie. La cerimonia è iniziata con la lettura di un passo del Libro della Sapienza che dice: "Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio". Un brano per ricordare un personaggio molto controverso. Considerato un investigatore di razza negli anni 80, Contrada è stato poi condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. La condanna fu poi revocata dalla Corte europea di giustizia e all'ex funzionario, dopo il verdetto radiato dalla polizia, fu riconosciuto un risarcimento per ingiusta detenzione. Nessun esponente della polizia attualmente in servizio partecipa alle esequie. Sono presenti i figli Antonio e Guido.