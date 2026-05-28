ROMA, 28 MAG - L'assemblea generale della Cei si è pronunciata sulla richiesta di elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a "patrono dei magistrati italiani". I vescovi hanno espresso all'unanimità parere favorevole, "riconoscendo l'esemplarità e l'attualità del suo messaggio", si legge nel documento finale dell'assemblea dei vescovi. Dopo il placet dei vescovi, la richiesta verrà presentata al competente Dicastero vaticano per la conferma.
Cei, via libera a Rosario Livatino patrono dei magistrati italiani
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