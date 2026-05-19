Cede cemento, 2 operai cadono mentre lavorano a pilone A1 nel Fiorentino

BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 19 MAG - Due operai, di 41 e 45 anni anni, sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri, in seguito al cedimento di una porzione di cemento, mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie, lungo l'autostrada A1 Panoramica, nel comune di Barberino di Mugello (Firenze). Più grave il 41enne, trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo, in ambulanza, al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e immobilizzato su assi spinali i due operai. Poi i vigili del fuoco hanno provveduto a portarli, lungo la passerella di collegamento sotto la sede stradale, fino all'esterno del cantiere. Sul posto anche personale del Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).