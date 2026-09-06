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Cdu, 'non collaboriamo con gli estremisti di destra'

BERLINO, 06 SET - "Non collaboriamo con gli estremisti e, soprattutto, con quelli di estrema destra", ha dichiarato la segretaria generale della Cdu Franziska Hoppermann all'Ard. L'esponente cristiano-democratica ha dunque escluso qualsiasi collaborazione con l'AfD dopo i primi exit-poll in Sassonia-Anhalt.

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