BERLINO, 06 SET - "Non collaboriamo con gli estremisti e, soprattutto, con quelli di estrema destra", ha dichiarato la segretaria generale della Cdu Franziska Hoppermann all'Ard. L'esponente cristiano-democratica ha dunque escluso qualsiasi collaborazione con l'AfD dopo i primi exit-poll in Sassonia-Anhalt.
Cdu, 'non collaboriamo con gli estremisti di destra'
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