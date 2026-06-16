ROMA, 16 GIU - Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri di oggi alla parte economica del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. È quindi in dirittura d'arrivo il procedimento di adozione della parte economica del Ccnl, così come prospettato nell'atto di indirizzo del Ministro Valditara, che consentirà alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola di poter fruire degli ulteriori incrementi retributivi. Nello specifico di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli Ata, oltre agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli Ata. "Proseguiamo nel fondamentale impegno - commenta il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - di valorizzare il personale della scuola. La nostra priorità resta quella di migliorare sempre più le sue condizioni retributive e di welfare. Dall'insediamento del Governo a oggi, abbiamo realizzato un risultato straordinario, sottoscrivendo tre contratti del comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli AtaA. Questo è stato possibile grazie ai finanziamenti assicurati dalle leggi di bilancio di questo Governo a cui abbiamo aggiunto come ministero dell'Istruzione e del Merito risorse ulteriori per il personale scolastico, in particolare 300 milioni per il contratto 2019/2021 e 240 milioni per il 2022/2024".
Cdm, ok definitivo a parte economica del contratto del comparto Istruzione e Ricerca
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