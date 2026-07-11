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Cbs, ai colloqui in Oman non ci sarà la delegazione americana

NEW YORK, 11 LUG - Al tavolo delle trattative in Oman non ci saranno gli americani. Lo ha detto un funzionario del Qatar a Cbs che, in precedenza, aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.

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