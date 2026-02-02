Causa dello Stato a Speziale per l'omicidio Raciti, rinviata udienza

PALERMO, 02 FEB - È stata rinviata al 24 marzo 2026 l'udienza davanti alla Corte d'appello di Catania nel giudizio civile di rinvio relativo alla causa intentata dallo Stato nei confronti di Antonino Speziale, l'ultras condannato a 8 anni e 11 mesi di reclusione, quando era minorenne, per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio del 2007 durante scontri fuori dalla stadio Angelo Massimino mentre si giocava il derby col Palermo. Il nuovo procedimento è stato incardinato dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha annullato la precedente condanna di Speziale, difeso dall'avvocato Giuseppe Lipera, al risarcimento dei danni. Il rinvio è stato disposto perché diversi componenti del Collegio sono risultati incompatibili, avendo già partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Il procedimento è stato quindi assegnato al primo collegio della Corte d'appello di Catania, che dovrà decidere in diversa composizione. La prossima udienza è stata fissata per il 24 marzo. "La Suprema Corte - spiega l'avvocato Lipera - ha stabilito che il danno all'immagine della Pubblica amministrazione non può essere presunto, ma deve essere concretamente provato, dimostrando un effettivo discredito e una reale perdita di credibilità delle istituzioni, fatto che al caso in specie, a parere della difesa di Speziale, non soltanto non è stato mai provato, ma non sussiste proprio. La Corte d'Appello - aggiunge il penalista - dovrà ora applicare il principio della Cassazione, che esclude automatismi e impone la prova reale del danno all'immagine, finora mai dimostrato, peraltro, ma questa è 'un'altra storia', il mio assistito - conclude l'avvocato Lipera - si è sempre dichiarato innocente dal reato di omicidio preterintenzionale per il quale è stato ingiustamente condannato"