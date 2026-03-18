Catturato in Messico 'Lobo Menor', capo della gang ecuadoriana dei Los Lobos

QUITO, 18 MAR - Ángel Esteban Aguilar Morales, alias 'Lobo Menor', capo della banda criminale ecuadoriana Los Lobos, è stato catturato all'aeroporto Benito Juárez di Città del Messico ed espulso in Colombia, ha confermato il ministro dell'Interno ecuadoriano, John Reimberg, sul suo account ufficiale di X. Aguilar è uno dei sette imputati nel processo per l'omicidio del giornalista investigativo e candidato presidenziale Fernando Villavicencio, ucciso il 9 agosto 2023 a Quito, a soli 11 giorni dalle elezioni, quando i sondaggi lo davano tra i favoriti per il ballottaggio. 'Lobo Menor' è figliastro di Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias 'Pipo', leader storico dei Los Lobos, detenuto in Spagna dal 16 novembre 2025 e anch'egli imputato nell'omicidio di Villavicencio, in attesa di estradizione in Ecuador da oramai oltre quattro mesi. Al momento della sua cattura, Aguilar era in possesso di documenti falsi colombiani e si trova ora detenuto a Bogotà, in attesa, come il patrigno, di essere estradato a Quito.