Catamarano ribaltato e barca incagliata, doppio salvataggio sul Garda

MILANO, 23 MAG - Madre, padre e figlio di sette anni, che si trovavano in gita sul Lago di Garda a bordo di un catamarano che si è ribaltato, sono stati recuperati dalla Guardia Costiera. Salvataggio anche per altre sette persone a bordo di una barca a motore che si era incagliata su alcuni scogli riaffioranti. Nel primo caso l'allarme è stato dato da un diportista che ha notato il capovolgimento di un catamarano sulla scogliera a picco lungo il litorale ovest del Comune di Riva del Garda. I tre diportisti - tutti di nazionalità tedesca - sono stati recuperati e assistiti fino allo sbarco. La barca si era invece incagliata tra le isole di San Biagio e del Garda, e i sette passeggeri sono stati trasferiti su un battello pneumatico della Guardia Costiera. Sia il catamarano sia la barca sono poi stati recuperati.