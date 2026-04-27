Caso Pierina, confronto in aula tra la nuora Manuela e testimone della difesa

RIMINI, 27 APR - "Non è assolutamente vero che ho detto di aver mentito in incidente probatorio. Queste dichiarazioni di Romina Sebastiani mi hanno sconvolto". Lo ha detto Manuela Bianchi convocata d'urgenza dalla Corte d'Assise questo pomeriggio nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli di cui unico imputato è Louis Dassilva. Bianchi, nuora di Pierina e legata da una relazione extraconiugale con l'imputato, è stata accompagnata in aula dalla Polizia per essere sentita a seguito delle dichiarazioni rese questa mattina da Romina Sebastiani. Questa mattina la Sebastiani ha detto che la Bianchi le ha riferito di aver mentito al giudice nell'incidente probatorio, dicendo di aver incontrato Dassilva prima del rinvenimento della cadavere di Pierina. Versioni discordanti che hanno portato la Corte ad ordinare il confronto diretto tra le due testimoni. Le due donne sedute una di fianco all'altra sono state chiamate a rispondere di quanto accaduto il 15 aprile, il 5 maggio 2025 e il 16 gennaio 2026. Ed entrambe le donne hanno confermato quanto già sostenuto in precedenza. La Sebastiani ha ribadito che la Bianchi avrebbe detto di essere stata indotta a dire di aver visto Dassilva in garage dal capo della squadra mobile. E la Bianchi ha continuato a dire che non è assolutamente vero. L'udienza è stata quindi rinviata al 18 maggio 2026 con chiusura istruttoria e conclusioni del pubblico ministero. Il 25 maggio toccherà alle difese.