MILANO, 28 OTT - C'è un pentito in più, il sesto, nel processo in corso a Milano sul caso Hydra. Si tratta di Giancarlo Vestiti, ritenuto il referente del clan Senese in Lombardia e figura di vertice della 'mafia a tre teste' emersa dalla indagine della dda milanese. La nuova strada processuale scelta da Vestiti è emersa nel corso dell'udienza di oggi nell'aula bunker di piazza Filangieri.
Caso Hydra, si pente il referente del clan Senese in Lombardia
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