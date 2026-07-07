ALESSANDRIA, 07 LUG - Con le repliche della pubblica accusa si è aperta oggi ad Alessandria l'ultima udienza del processo ai tre ex brigatisti Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti, di 83, 85 e 80 anni, per lo scontro a fuoco del 1975 alla Cascina Spiotta, dove perse la vita il carabiniere Giovanni D'Alfonso. I pm Emilio Gatti e Ciro Santoriello, nel loro intervento precedente, avevano chiesto 21 anni per Azzolini (che era presente durante la sparatoria e riuscì a fuggire) e l'ergastolo per Curcio e Moretti. In aula è presente Bruno D'Alfonso, figlio del carabiniere ucciso, che si è costituito parte civile e che nel 2021, con un suo esposto, ha portato alla riapertura del caso. "Durante questo processo - ha ricordato - Azzolini ha detto 'mi dispiace' e che questa cosa 'non doveva accadere'. Però è accaduta. E lui è rimasto in silenzio per 50 anni ".
Cascina Spiotta, cominciata l'ultima udienza del processo
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