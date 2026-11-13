WASHINGTON, 13 NOV - I presidenti americano Donald Trump, cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin terranno colloqui trilaterali giovedì prossimo a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice dell'Apec in programma il 18 e il 19 novembre prossimi. Lo riferisce la Casa Bianca.
Casa Bianca, 'Trump, Xi e Putin terranno colloqui trilaterali a Shenzhen'
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