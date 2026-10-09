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Casa Bianca sospende temporaneamente le sanzioni sul diesel russo

NEW YORK, 09 OTT - La Casa Bianca sospende temporaneamente le sanzioni sul diesel russo. Lo annuncia il Tesoro americano. "Oggi, su disposizione del Presidente Trump, l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) sta emettendo con effetto immediato una licenza generale temporanea per consentire la fornitura di diesel russo al mercato globale", ha annunciato su X il Dipartimento del Tesoro americano.

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