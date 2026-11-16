NEW YORK, 16 NOV - "Monitoriamo tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Lauren Bis a Cnn commentando le indiscrezioni sui piani dell'Iran per l'uso di una bomba sporca per colpire funzionari dell'amministrazione Trump a Washington.
'Casa Bianca, non ci sono minacce credibili dall'Iran'
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