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Casa Bianca: 'I colloqui tra Iran e Usa stanno andando avanti'

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WASHINGTON, 11 APR - I colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran si sono protratti fino alle prime ore del mattino in Pakistan e stanno proseguendo. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca smentendo le notizie dei media iraniani secondo i quali l'incontro si era concluso e riprenderà in serata. Al momento i colloqui vanno avanti da 15 ore.

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