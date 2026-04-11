Casa Bianca: 'I colloqui tra Iran e Usa stanno andando avanti'

WASHINGTON, 11 APR - I colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran si sono protratti fino alle prime ore del mattino in Pakistan e stanno proseguendo. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca smentendo le notizie dei media iraniani secondo i quali l'incontro si era concluso e riprenderà in serata. Al momento i colloqui vanno avanti da 15 ore.