FARRA DI SOLIGO (TREVISO), 24 AGO - Il sindaco di Farra di Soligo (Treviso), ha ordinato di installare una decina di cartelloni con la scritta "Attenzione. Rallentare! In questo paese i bambini giocano ancora per strada" lungo alcune strade secondarie, in quartieri e borgate, per invitare gli automobilisti a mantenere una velocità consona al contesto. "I bambini - ha spiegato il primo cittadino, Mattia Perencin - rappresentano il cuore della comunità e il loro diritto al gioco e alla socialità all'aperto va tutelato. A questo non vogliamo rinunciare, anzi: il gioco dei bambini all'aperto, nelle strade e nei parchi, è patrimonio dell'intera comunità". Ulteriori cartelloni, aggiunge l'amministrazione comunale, saranno installati nel corso delle prossime settimane, sempre lungo strade periferiche e in zone residenziali.
Cartelloni in un comune veneto, 'i bambini giocano, rallentate'
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