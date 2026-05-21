Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Carotenuto, picchiati selvaggiamente da tre energumeni

FIUMICINO, 21 MAG - "Ci pestavano e ci dicevano 'Welcome to Israel": lo ha detto, a Fiumicino, il deputato del M5S Dario Carotenuto, gli occhi lucidi, commosso "E' tutto orribile - ha detto - Ci hanno picchiato selvaggiamente tre energumeni. Ho preso un pugno in un occhio e dei calci. Ad un certo punto mi sembrava di non vedere più".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
FIUMICINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...