Carotenuto, picchiati selvaggiamente da tre energumeni

FIUMICINO, 21 MAG - "Ci pestavano e ci dicevano 'Welcome to Israel": lo ha detto, a Fiumicino, il deputato del M5S Dario Carotenuto, gli occhi lucidi, commosso "E' tutto orribile - ha detto - Ci hanno picchiato selvaggiamente tre energumeni. Ho preso un pugno in un occhio e dei calci. Ad un certo punto mi sembrava di non vedere più".