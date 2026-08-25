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Carburanti, riunione con Meloni alla vigilia della scadenza del taglio delle accise

ROMA, 25 AGO - Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti, è in corso una riunione in videocollegamento con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui partecipano, tra gli altri, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.

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