ROMA, 25 AGO - Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti, è in corso una riunione in videocollegamento con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui partecipano, tra gli altri, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.
Carburanti, riunione con Meloni alla vigilia della scadenza del taglio delle accise
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