Caracas annuncia liberazione di diversi detenuti, anche stranieri

CARACAS, 08 GEN - Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la "liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". Rodríguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo "unilaterale" dal governo di Caracas con l'obiettivo di "favorire e raggiungere la pace". Il presidente dell'Assemblea venezuelana ha quindi annunciato che i dettagli sull'identità e il numero delle persone liberate verranno comunicati in un secondo momento e ha ringraziato l'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, e il governo del Qatar per la mediazione che ha reso possibile tale decisione.