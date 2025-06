Carabiniere ucciso: gli agenti indagati sono anche vittime

Forze dell'ordine sul luogo dove un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea, 12 giugno 2025. La pattuglia dei carabinieri di cui faceva parte Legrottaglie era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti. I due carabinieri a bordo della 'gazzella' hanno intercettato l'auto dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro. Alla vista dei militari i malviventi sono fuggiti e i carabinieri li hanno inseguiti. Le due auto si sono speronate fino a quando si sono dovute fermare, dopo essersi toccate più volte, nella campagna circostante. I rapinatori - a quanto si apprende almeno tre - sono scesi dall'auto dividendosi. Legrottaglie ne ha inseguito uno che ha sparato contro il brigadiere alcuni colpi di pistola, uccidendolo. Legrottaglie sarebbe riuscito a rispondere al fuoco e anche uno dei rapinatori sarebbe rimasto ferito. Oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro di Legrottaglie: da domani sarebbe andato in licenza e poi, a luglio, in pensione. Il suo collega è sotto choc. ANSA/US CARABINIERI +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++