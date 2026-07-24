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Capo Idf ordina 'massiccio dispiegamento' in Cisgiordania

ROMA, 24 LUG - Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze in Cisgiordania in seguito al "grave attacco terroristico" di questa mattina nel villaggio palestinese di Tell. Durante una valutazione, Zamir ha ordinato "un massiccio dispiegamento di forze per rafforzare la difesa nella zona e catturare tutti i terroristi coinvolti nell'attacco".

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