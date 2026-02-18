Giornale di Brescia
Capo del Comando Sud Usa conclude visita in Venezuela

CARACAS, 18 FEB - Il comandante dello United States Southern Command (Southcom), generale Francis L. Donovan, ha concluso oggi una visita a Caracas, dove ha incontrato le autorità del governo ad interim del Venezuela. Accompagnato dall'incaricata d'affari della missione statunitense a Caracas, Laura F. Dogu, e dal sottosegretario aggiunto alla Difesa per gli Affari di sicurezza dell'Emisfero occidentale, Joseph M. Humire, Donovan ha discusso il quadro della sicurezza e l'attuazione del piano di stabilizzazione, recupero e transizione. In un comunicato diffuso dall'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas sul proprio account ufficiale di X, corredato da immagini degli incontri con le autorità locali, le riunioni sono state definite "produttive" ed è stato ribadito l'impegno di Washington a favore di una Venezuela libera, sicura e prospera, nell'interesse del popolo venezuelano, degli Stati Uniti e dell'intero emisfero occidentale. I colloqui si sono concentrati in particolare sul contesto della sicurezza e sui passi necessari per garantire la piena attuazione del piano strategico in tre fasi elaborato dalla Casa Bianca, con un'attenzione specifica alla stabilizzazione del Paese e al rafforzamento della cooperazione regionale. Il comunicato sottolinea infine l'impegno del Southcom a promuovere la National Security Strategy attraverso la collaborazione con i Paesi partner, con l'obiettivo di costruire un futuro più sicuro e prospero per l'intero emisfero occidentale.

