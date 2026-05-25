Cannizzaro, a Reggio risultato storico, sia laboratorio politico

REGGIO CALABRIA, 25 MAG - "Quello di Reggio Calabria è un risultato storico. Dai dati che arrivano nostra segreteria grazie ai nostri rappresentanti di lista pare che addirittura siamo sopra il 70%. E' particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, e permettetemi di dire, per il centrodestra nazionale che dovrà anche valutare la città come laboratorio politico. Forza Italia in modo particolare. Quando mi sono candidato ho detto sempre che avrei lavorato affinché si potesse presentare una coalizione più larga possibile e quindi più spostata al centro e così è stata con Azione". Così il neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.