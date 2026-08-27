NAPOLI, 27 AGO - E' iniziato il Consiglio regionale straordinario della Campania monotematico sui Campi Flegrei. La seduta è chiamata a discutere delle azioni urgenti a sostegno della popolazione dei territori dell'area flegrea a seguito dell'ultima forte scossa del 31 luglio scorso. Nel corso della giornata sarà esaminata anche la proposta di legge per l'erogazione di 7 milioni di euro da destinare ai Comuni coinvolti dal sisma.
Campi Flegrei, al via seduta ad hoc del Consiglio regionale della Campania
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