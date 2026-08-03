NAPOLI, 03 AGO - La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni del Campi Flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. A occuparsi degli approfondimenti documentali sono i magistrati della sezione "lavoro e colpe professionali" coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Per la messa in sicurezza di quei costoni sono stati stanziati fondi che però, al momento, risultano inutilizzati.
Campi Flegrei, accertamenti Procura sulla messa in sicurezza dei costoni
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