Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Caldo torrido in Francia, salgono a 40 i morti per annegamento dal 18 giugno

PARIGI, 23 GIU - Sono 40 le persone morte in Francia per annegamento dal 18 giugno: è quanto riferito dal premier francese Sébastien Lecornu, in un Paese che ha appena attraversato la notte più calda dal 1947 e dove in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
PARIGI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...