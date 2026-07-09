ROMA, 09 LUG - La terza ondata di calore dell'anno 'prende di mira' Firenze e Perugia, le uniche due città che domani e sabato sono contrassegnate dal bollino rosso. Per il capolugo toscano, in particolare, anche oggi si prevede il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che prende in considerazione 27 città. Tre i bollini arancioni (rischio solo per i più fragili) di oggi: si tratta di Perugia, Pescara e Torino. Se poi domani i bollini arancioni spariscono, sabato ricompaiono con Campobasso. Per il resto, nel bollettino la fanno da padrone i bollini gialli (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore): oggi sono ben 18, domani 19 e sabato 16. La città che 'respira' di più, con tre bollini verdi consecutivi da oggi e sabato, è Napoli. Nel dettaglio, oggi i centri urbani con la maggiore vivibilità climatica sono Bari, Campobasso, Catania, Napoli e Palermo, domani il bollino verde riguarderà Cagliari, Catania, Frosinone, Latina e Napoli, infine sabato Bolzano, Brescia, Cagliari, Genova, Napoli, Trieste, Venezia e Verona.
Caldo 'prende di mira' Firenze e Perugia, unici bollini rossi domani e sabato
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