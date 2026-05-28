Caldo, oggi bollino rosso in 5 città ma da domani temperatura in calo

ROMA, 28 MAG - Da domani il caldo inizia ad attenuarsi, tanto che solo Genova avrà temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in chi è suscettibili (bollino arancione). Ma oggi 5 città hanno ancora condizioni di rischio elevato: bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino e arancione per Pescara e Verona che però da domani scendono ad un livello di pre-allerta (bollino giallo). E' quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute. Bollino verde (nessun rischio) da oggi fino al 30 maggio, per Campobasso. Bari, Milano, Palermo, Trieste e Venezia, oggi in 'giallo' da domani passano al verde. Permangono in pre-allerta ondate di calore per 3 giorni a partire da oggi Ancona, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Viterbo. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane.