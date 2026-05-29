Caldo, nel weekend bollini gialli su gran parte dell'Italia

ROMA, 29 MAG - Il caldo concede una piccola tregua tanto che da oggi fino a domenica 31 maggio prevale il livello di pre-allerta per gran parte delle 27 città monitorate dal sistema operativo coordinato dal Ministero della Salute. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore bollino giallo, dunque, per tre giorni consecutivi per Bolzano, Cagliari, Catania. Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo. Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino verde (nessun rischio) per tutto il weekend per Bari e Campobasso. Ancona, oggi in verde, il 30 e il 31 maggio passa in stato di pre-allerta. Al contrario Genova, oggi con il bollino giallo, nei prossimi 2 giorni scende a 'nessun rischio'. Infine, secondo le attuali previsioni, Bologna e Brescia domenica raggiungeranno temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in chi è suscettibili (bollino arancione). I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute.