Caldo, domani bollino rosso in 4 città ma poi si attenua

ROMA, 27 MAG - Previste per domani quattro città con il bollino rosso, che nelle previsioni del ministero della Salute segnala il livello massimo delle ondate di calore: sono Bologna, Firenze. Roma e Torino, mentre nelle altre 23 città considerate prevalgono i bollimi gialli. La situazione va quindi migliorando, considerando che oggi sono ben 16 le città che si aggiudicano il bollino arancione, che corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Le città con il bollino arancione sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latin, Milano, Perugia, Pescara, Rieti , Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino giallo (condizioni meteorologiche di pre-allerta) per Ancona, Genova e Napoli e poi Catania, Civitavecchia, Napoli che rimangono in questa categoria fino al 29 maggio. Nessun rischio (bollino verde), invece per Bari, Cagliari, Campobasso, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Domani la situazione migliorerà: la maggior parte delle città oggi con il bollino arancione passeranno a quello giallo. Tra queste Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Peggiorano, invece, passando dal bollino arancione a quello rosso, Bologna, Firenze, Roma e Torino e dal bollino verde a quello giallo Bari, Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Venerdì le temperature scenderanno ulteriormente, tanto che ad aggiudicarsi il bollino verde saranno 9 città: Ancona, Bari, Brescia, Campobasso, Frosinone, Milano, Trieste, Venezia, e Verona. Unica città a peggiorare il suo status sarà Genova che passa dal giallo all'arancione. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre.