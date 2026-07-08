MILANO, 08 LUG - "A partire dall'autunno lanceremo una nuova piattaforma digitale che chiamaremo La7 Play con un nuovo modo di dialogare con i vari device. Ci sarà una app nuova fatta con concetti moderni. Presenteremo il progetto a ottobre o novembre a dimostrazione di quanto crediamo nell'investimento sul digitale". Lo ha annunciato il patron de La7 Urbano Cairo alla presentazione dei palinsesti a Milano.
Cairo, 'in autunno nuova piattaforma digitale La7 Play'
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