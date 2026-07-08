MILANO, 08 LUG - "Il contratto di Mentana scade il 31 dicembre 2026. Lui sa che da parte mia c'è grande stima e anche un rapporto amicale da tantissimi anni e quindi, per quel che mi riguarda, sono sempre felice di averlo con noi. Ci vedremo più a ridosso della scadenza per vedere se da parte sua ci sarà interesse a continuare con noi o a fare cose differenti". Lo ha detto il patron di La7, Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti a Milano.
Cairo, 'il contratto di Mentana scade a dicembre, felice di averlo con noi'
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