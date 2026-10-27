SAN PAOLO, 27 OTT - Gli strascichi della campagna elettorale che ha consentito al leader progressista Luiz Inácio da Silva di essere rieletto per la quarta volta alla presidenza del Brasile coinvolgono anche un grande artista e sostenitore del leader progressista, il cantante Caetano Veloso. L'ottantaseienne bahiense ha infatti citato per danni il deputato e influencer del Partito Liberale di Bolsonaro, Lucas Pavanato, eletto alle ultime politiche con un record assoluto di voti, dopo che questi lo ha definito un "mascalzone" e lo ha accusato di aver beneficiato di finanziamenti pubblici per la cultura. Le affermazioni sono state rilasciate durante un evento elettorale e diffuse il 19 ottobre in un video pubblicato sui social. Sebbene il contenuto sia stato successivamente rimosso dai loro profili, aveva già ottenuto circa 288.000 'mi piace' e 33.000 condivisioni in meno di 24 ore. Veloso chiede adesso un risarcimento e una ritrattazione pubblica con una visibilità paragonabile a quella del post originale.
Caetano Veloso chiede un risarcimento per gli insulti ricevuti in campagna elettorale
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