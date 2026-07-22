AOSTA, 22 LUG - Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una mountain bike, durante un corso organizzato da una società ciclistica. L'incidente si è verificato ieri a Valpelline, in Valle d'Aosta. Trasportato inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, i medici gli hanno riscontrato una lesione al fegato. E' stato successivamente trasferito nel reparto di chirurgia ad alta intensità dell'ospedale infantile "Regina Margherita" di Torino. Le sue condizioni sono attualmente giudicate stabili. Il bambino avrebbe perso il controllo della bicicletta, lungo una strada della località valdostana, urtando violentemente il manubrio.
Cade durante un corso di mountain bike, grave un bambino di 8 anni
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiAOSTA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...