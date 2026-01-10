Cade da moto sulla pista da motocross, grave 14enne nel Vicentino

VICENZA, 10 GEN - Gravissimo incidente sulla pista di motocross di via Scovizze a Isola Vicentina( Vicenza). Una ragazzina di 14 anni, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra. La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire. La minore è ricoverata nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza.