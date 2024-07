Cade con la mountain bike e muore sull'Etna

PALERMO, 28 LUG - Un cinquantenne di Pedara (Catania) è morto per un incidente con la propria mountain bike mentre percorreva, insieme a un gruppo, il sentiero sterrato di Timpa Modda, zona di Pietracannone, nel territorio del Comune di Milo, sul versante sud-est dell'Etna. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dal Soccorso alpino e speleologico siciliano, allertato dalla centrale operativa 118. La squadra del Cnsas, insieme ai sanitari, a bordo di un fuoristrada e poi a piedi sono arrivati fino al punto delle coordinate fornite, un luogo impervio. Praticate le procedure di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il medico dell'equipaggio 118 ne ha constatato il decesso. Su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata dai soccorritori, con ausilio di barella portantina, fuori dal sentiero sterrato fino alla vicina strada "Mareneve". Intervenuti anche i carabinieri di Sant'Alfio e il Sagf della Guardia di finanza.