COMO, 13 GIU - Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio (Como). I due occupanti - due uomini di 55 e 66 anni - sarebbero in condizioni gravissime. In posto vigili del fuoco, ambulanze da Appiano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo, svizzero, era diretto a Locarno.
Cade aereo da turismo nel Comasco, due feriti gravissimi
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