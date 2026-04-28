Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa

PAVIA, 28 APR - Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell' omicidio. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. In base alle prime notizie, si tratterebbe di una ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia). La ragazza trovata morta in un campo dell'Oltrepò Pavese era scomparsa da casa da alcuni giorni, secondo quanto riferito dai carabinieri, che si trovano ancora nel luogo dove è stato rinvenuto il corpo, insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia. Il decesso potrebbe risalire anche a uno o due giorni fa. Si sta cercando di capire se la giovane sia arrivata da sola nel luogo dove è stata ritrovata senza vita, oppure accompagnata da qualcuno.