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Cadavere di una anziana trovato in fondo ad un pozzo

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SALERNO, 13 MAR - Una donna di 68 anni è stata recuperata senza vita in un pozzo profondo tre metri e mezzo in località Volpato Difesa nel comune di Roccadaspide (Salerno). Le operazioni di recupero sono state affidate ai Vigili del Fuoco di Agropoli, intervenuti a seguito di una richiesta di intervento fatta nel pomeriggio dai carabinieri. La donna, nubile e senza figli, viveva da sola in una casa non lontana dal luogo del ritrovamento della salma. I vicini, che non avevano più sue notizie da un paio di giorni, hanno dato l'allarme che ha fatto partire le ricerche. E' stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Non si esclude alcuna pista anche se al momento l'incidente sembra la causa più probabile.

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