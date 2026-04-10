Cadavere di un ciclista scoperto in un fossato nel Vicentino

VICENZA, 10 APR - Il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato questa mattina all'interno di un fossato nella zona di Mirabella, a Breganze (Vicenza). Il decesso potrebbe risalire alla serata di ieri. Il cadavere è stato trovato da un addetto alla raccolta dei rifiuti; la vittima sarebbe morta per annegamento. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata colpita da un malore per poi cadere nella roggia o sia stata urtata da un veicolo lungo la piccola e stretta strada di campagna.