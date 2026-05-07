Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura per un minore

ROMA, 07 MAG - Armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria "caccia all'uomo" a Roma prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Cinque le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del "Mein Kampf".