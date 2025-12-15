Business del caro estinto a Palermo, 15 richieste di arresto

PALERMO, 15 DIC - Il rilascio delle salme, al Policlinico di Palermo, era diventato un business. Lo ha scoperto la Procura, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra gli indagati operatori della camera mortuaria dell'ospedale e titolari di imprese funebri e loro dipendenti. La richiesta dei pm è stata notificata e il gip dovrà ora fissare gli interrogatori preventivi al termine dei quali deciderà se disporre o meno il provvedimento cautelare.