ATENE, 22 GIU - L'Unione delle agenzie di viaggio e degli operatori degli autobus turistici di Santorini ha indetto per la giornata di oggi uno sciopero che ha avuto ripercussioni sui servizi per i passeggeri delle navi da crociera. Secondo il comune dell'isola, alcune navi da crociera hanno cancellato i loro scali sull'isola o posticipato il suo arrivo a domani. Lo riportano i media locali. In un comunicato degli organizzatori, lo sciopero è stato descritto come "un ultimo tentativo" per evidenziare i problemi persistenti che affliggono il turismo delle crociere sull'isola. Il sindacato sostiene che l'attuale sistema di distribuzione dei trasferimenti dei passeggeri delle navi da crociera, secondo il quale il 70% dei visitatori sbarca nel vecchio porto dell'isola, Ormos Fira, e il restante a Athinios, sia inefficace. L'Unione in particolare contesta la mancanza di una programmazione efficace con fasce orarie per lo sbarco dei passeggeri. Gli organizzatori dello sciopero hanno inoltre espresso preoccupazione per la mancanza di aree di parcheggio, punti di incontro organizzati e hanno denunciato una pianificazione generale inadeguata. Nel comunicato si afferma che tali problematiche contribuiscono alla congestione del traffico quotidiano, alle difficoltà nell'assistenza ai visitatori e al danno d'immagine di Santorini come meta turistica.
Bus turistici in sciopero a Santorini, disagi per le crociere
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