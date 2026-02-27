Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bus si incastra in un passaggio a livello nel Vicentino, nessun ferito

AA

VICENZA, 27 FEB - Le sbarre del passaggio a livello non hanno funzionato correttamente e una corriera del servizio di Svt, carica di studenti, è rimasta incastrata. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina in via Roma a Dueville, nel Vicentino, lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio. Secondo le prime informazioni, una delle sbarre è rimasta chiusa durante il passaggio del bus, perforando e danneggiando la carrozzeria, e causando una dispersione di olio sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due pattuglie dei carabinieri per la gestione della viabilità e anche il personale addetto al tratto ferroviario rimasto bloccato durante le operazioni dei pompieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VICENZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario