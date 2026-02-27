Bus si incastra in un passaggio a livello nel Vicentino, nessun ferito

VICENZA, 27 FEB - Le sbarre del passaggio a livello non hanno funzionato correttamente e una corriera del servizio di Svt, carica di studenti, è rimasta incastrata. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina in via Roma a Dueville, nel Vicentino, lungo la linea ferroviaria Vicenza-Schio. Secondo le prime informazioni, una delle sbarre è rimasta chiusa durante il passaggio del bus, perforando e danneggiando la carrozzeria, e causando una dispersione di olio sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due pattuglie dei carabinieri per la gestione della viabilità e anche il personale addetto al tratto ferroviario rimasto bloccato durante le operazioni dei pompieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti.