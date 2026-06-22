LONDRA, 22 GIU - Il neo deputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. "Keir ha reso un enorme servizio al nostro Paese e voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile", ha dichiarato l'esponente progressista considerato come il grande favorito alla successione di Starmer alla guida del partito di maggioranza e del governo.
Burnham, 'mi candido a leadership Labour dopo dimissioni di Starmer'
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