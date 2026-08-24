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Burnham autorizza la produzione degli Storm Shadow in Ucraina

LONDRA, 24 AGO - Il premier britannico Andy Burnham ha formalizzato a Kiev, nella prima visita ufficiale in Ucraina, l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino, da impiegare contro la Russia. È quanto si legge in una nota del governo britannico, in cui Burnham ribadisce il sostegno "al 100%" al fianco di Kiev.

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