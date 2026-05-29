Bucarest, la Nato trasferirà per un periodo attrezzature di difesa aerea

ROMA, 29 MAG - Il presidente rumeno Nicușor Dan, dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa nazionale, ha affermato che il drone faceva parte di uno "sciame" di 43 droni diretti verso obiettivi in Ucraina. Dan ha affermato che la risposta unitaria degli alleati Nato rappresenta "una forte dimostrazione di solidarietà" e ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria fino a quando la Romania non modernizzerà i suoi sistemi nazionali, utilizzando anche i fondi del programma Safe dell'Ue.