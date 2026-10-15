BRASILIA, 15 OTT - Il Senato brasiliano ha approvato all'unanimità, con 78 voti favorevoli e nessun contrario, due progetti di legge che prevedono il condono di determinati debiti fiscali dei microimprenditori individuali (Mei), l'aumento del tetto di fatturato annuo e la possibilità di assumere fino a due dipendenti. I testi, approvati ieri dalla Camera e oggi dal Senato, fanno parte del pacchetto "Prospera Mei" promosso dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il limite di fatturato salirà dagli attuali 81.000 real (circa 14.387 euro) a 110.000 real (19.538 euro) nel 2027 e a 140.000 real (24.867 euro) dal 2028. Il condono riguarderà i debiti fiscali dei microimprenditori individuali con lo Stato federale, iscritti o meno nel registro del debito attivo, maturati entro il 13 ottobre 2026. Per beneficiare dell'agevolazione sarà necessario mantenere regolari i versamenti contributivi nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge e rinunciare alle eventuali cause giudiziarie relative ai debiti. Il testo passa ora alla sanzione del presidente Lula, necessaria per l'entrata in vigore delle misure dal primo gennaio 2027.
Brasile, via libera al condono fiscale per i microimprenditori
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