BRASILIA, 14 OTT - Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva sono separati da appena due punti percentuali nella corsa alla presidenza del Brasile: il candidato della destra raccoglie il 46% delle intenzioni di voto, contro il 44% del presidente uscente, in vista del ballottaggio del 25 ottobre. È quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Quaest diffuso mercoledì sera. I due candidati sono in situazione di parità tecnica, considerando il margine d'errore di due punti percentuali. Gli indecisi sono l'1%, mentre il 9% dichiara che voterà scheda bianca o nulla oppure non si recherà alle urne. La rilevazione, commissionata dal gruppo Globo, è stata condotta tra il 10 e il 13 ottobre su 2.154 persone di almeno 16 anni. Il sondaggio registra inoltre una disapprovazione del 48% per l'operato di Lula, leader del Partito dei lavoratori (Pt), a fronte di un'approvazione del 45%. Quanto al tasso di rifiuto, il 54% degli intervistati dichiara che non voterebbe per Flávio Bolsonaro, esponente del Partito liberale (Pl), mentre il 53% esclude il voto per Lula. Il 53% ritiene inoltre che Flávio Bolsonaro vincerà il ballottaggio, mentre il 35% prevede la rielezione di Lula. Al primo turno del 4 ottobre, Flávio Bolsonaro aveva ottenuto il 47,03% dei voti validi, contro il 45,16% del presidente uscente.
Brasile, sondaggio Quaest dà Flávio Bolsonaro al 46% e Lula al 44%
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRASILIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...